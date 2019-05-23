Провал США: Индия откажется от F-21 в пользу МиГ-35

Вашингтон теряет позиции на рынке вооружений

После победного шествия российской зенитно-ракетной системы С-400 по целому ряду стран американцы неожиданно начали терять позиции главных поставщиков вооружения и техники. Особенно показательной выглядит ситуация с Турцией: приобретая С-400, Анкара, похоже, даже готова отказаться от истребителей F-35. Отказались от этих самолетов и немцы, предпочтя европейскую марку. А теперь индийцы, кстати, тоже покупатели С-400, могут не купить американские F-21. Это модернизированная экспортная версия F-16, сделанная специально для Индии.

Индийский журналист Ангад Сингх на страницах журнала Combat Aircraft предположил, что скорее всего тендер выиграют не американцы, а французы со своим Dassault Rafale. Ранее индийцы уже заказали 36 этих истребителей, поэтому ВВС уже обладают необходимой инфраструктурой и ремонтной базой для этих самолетов. Поэтому данная сделка выглядит намного выгоднее, чем покупка F-21.

Однако есть и другой кандидат – Россия. В Индии давно летают на МиГ-29, хотя в последнее время предъявляют достаточно много претензий по качеству. Тем не менее более экономный и лучше вооруженный МиГ-35 видится прекрасной альтернативой американскому истребителю.

На данный момент в ВВС Индии 30 эскадрилий. В авиапарке не только новенькие Су-30СМ, но и 244 "винтажных" МиГ-21, а также 84 МиГ-27. Нью-Дели просто необходимы новые истребители, хотя в недавнем воздушном конфликте с пакистанскими ВВС "двадцать первые" очень неплохо себя показали.

США давно успешно продвигают свои F-16V и производные от них. Это уже не классический восьмитонный F-16 c примитивным радаром. Глубоко модернизированный истребитель весит 10 т, оснащен современным радаром и авионикой, лучше вооружен. Люди из Lockheed Martin всячески намекают индийцам, что вслед за приобретением F-21 Нью-Дели может получить F-35. Однако, судя по тому, что Индия покупает С-400, этот вариант маловероятен.

В то же самое время, покупка МиГ-35 была бы очень логичной. Индийцы давно летают на истребителях советского и российского производства, и, если устранить некоторые проблемы по качеству, они будут это делать и дальше. К тому же не стоит "хоронить" совместный проект России и Индии по производству истребителя пятого поколения на базе Су-57. Тем более, что Москва собралась вооружить сразу три авиаполка этими самолетами. Зарубежные СМИ уверяют, что это неспроста, и в Москве явно рассчитывают на экспорт.