Российскому самолету не удалось идеально выполнить элемент "Кобра Пугачева"

Во время показательных полетов авиашоу "Авиадартс-2019" произошла внештатная ситуация. У многоцелевого истребителя Су-30СМ неожиданно раскрылся тормозной парашют, который автоматика тут же сбросила, ведь самолет был в воздухе.

Несмотря на ЧП, как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Военный обозреватель", Су-30СМ спокойно продолжил совершать виражи и приземлился без проблем. Как отмечает портал avia.pro, никто не пострадал, так как парашют упал вдали от жилых застроек. Эксперты не исключают, что инцидент, который вызвал много вопросов, мог быть вызван как проблемой с автоматикой, так и человеческим фактором.

В национальном этапе профессионального мастерства военных летчиков "Авиадартс-2019", прошедшем в начале июня в Крыму, победила, как сообщает "Российская газета", 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа.