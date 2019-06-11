F-35B вчистую выиграли воздушный бой у Су35С в авиасимуляторе

Однако в реальности для ВВС США все не так радужно

На данный момент США позиционируют F-35 как непобедимый истребитель, недосягаемый для российских "Фланкеров" и китайских J-20. Но еще пару лет назад журнал The War Is Boring опубликовал попавший в руки издания отчет о результатах учебного боя F-35 и F-16. Первый вчистую проиграл.

В отчете пилот F-35 написал, что самолет не обладает достаточной маневренностью, а программы, ограничивающие возможности истребителя сделали невозможным преследование F-16 на равных. Кроме того, летчик отметил плохой обзор "заднего вида".

После этого на самолет обрушился шквал критики. Противники программы уверяли, что ВВС США не нужен самолет, который не может справиться с истребителем четвертого поколения. Защитники F-35 парировали, что самолет, во-первых, нужно доработать, а во-вторых, не для ближнего боя он и создавался. Благодаря своему радару F-35 обнаружит F-16 намного раньше и просто уничтожит его ракетой, как и любой истребитель четвертого поколения, включая российские "Фланкеры".

Как напоминает The National Interest, даже во время Второй мировой войны большинство самолетов было сбито не в ближнем бою, а в тот момент, когда "жертва" даже не подозревала, что ее сейчас атакуют.

F-35B никогда не встречался с Су-35С в воздушном бою, и в ближнем бою ему лучше с ним и не встречаться. Российский "Фланкер" мощнее, обладает лучшей скоростью и отлично вооружен. Но вот если истребители будут находиться достаточно далеко друг от друга, но в радиусе действия управляемых ракет, все не так очевидно.



Американское издание предложило рассмотреть видеоигру Command:Modern Air/Naval Operations, максимально реалистичный авиасимулятор, который хорошо знаком летчикам ВВС США.

Согласно легенде, в 2020 году на Балтике между Россией и странами НАТО разразился конфликт, и в бой с самолетами "Сухого" вступили F-35B. На самом деле, в реальности, это были бы "Тайфуны".

Игра смоделировала встречу четверки F-35B с четырьмя самыми грозными российским истребителями на данный момент – Су-35С. Уровень пилотов идентичный, высота 40 тысяч футов. В программу вбиты характеристики всех ракет, однако разработчики подчеркивают, что в реальности их характеристики могут быть лучше.

Ход игры таков: F-35B c помощью своих радаров классифицируют истребители противника как Су-35С на расстоянии 350 морских миль. Это уже огромное преимущество. После этого, пилоты F-35B, зная, что летчики Су-35С их не видят, разводят свои истребители в стороны по парам, чтобы как можно дольше держаться вне зоны действия их радаров.



Радары летчики F-35B оставляют выключенными, полагаясь лишь на пассивные датчики. Это делается для того, чтобы подобраться как можно ближе к Су-35С. В итоге российские самолеты оказываются в ловушке. Однако пара атакует спереди, вторая сзади. После этого F-35B запускают управляемые ракеты на максимально допустимом расстоянии. Первая становится жертвой тепловой "ловушки", вторая аналогично. Летчики Су-35С уже понимают, что их атакуют. Однако третья ракета находит цель. Второй Су-35С поражает другой пилот F-35B. В итоге – победа боевой авиации НАТО. По крайней мере, в компьютерной игре, в реальности обычно бывает все сложнее.





В "игрушке" можно выбрать и Су-35С. Самое неприятное для "гэймера" в этот момент – чувствовать, что находишься в зоне, где могут быть малозаметные истребители. Похоже на какую-то рыбалку, причем на живца.

Пилот "Фланкера" засекает F-35B только после атаки, вернее, он понимает, в какой стороне он находится. На расстоянии 76 морских миль радар определяет цель – F-35B. Тем временем, потеряно уже два самолета.

Согласно игре, даже с использованием самолета ДРЛО А-50 и самолета постановщика помех Су-24МП, шансов у Су-35С не так много.

Впрочем, это лишь компьютерная игра. Вряд ли в Минобороны РФ не понимают преимущество радара F-35B и не понимают, как противодействовать малозаметным истребителям. Хотя учебные бои F-35 с F-15 и F-16 на сегодняшнее время редко оканчиваются успехом в пользу последних. Возможно, поэтому, заказ на Су-57 все-таки был увеличен до "человеческого" количества.