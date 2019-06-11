Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

F-35B вчистую выиграли воздушный бой у Су35С в авиасимуляторе

Фото: flickr.com
Однако в реальности для ВВС США все не так радужно

На данный момент США позиционируют F-35 как непобедимый истребитель, недосягаемый для российских "Фланкеров" и китайских J-20. Но еще пару лет назад журнал The War Is Boring опубликовал попавший в руки издания отчет о результатах учебного боя F-35 и F-16. Первый вчистую проиграл.

В отчете пилот F-35 написал, что самолет не обладает достаточной маневренностью, а программы, ограничивающие возможности истребителя сделали невозможным преследование F-16 на равных. Кроме того, летчик отметил плохой обзор "заднего вида".

После этого на самолет обрушился шквал критики. Противники программы уверяли, что ВВС США не нужен самолет, который не может справиться с истребителем четвертого поколения. Защитники F-35 парировали, что самолет, во-первых, нужно доработать, а во-вторых, не для ближнего боя он и создавался. Благодаря своему радару F-35 обнаружит F-16 намного раньше и просто уничтожит его ракетой, как и любой истребитель четвертого поколения, включая российские "Фланкеры".

Как напоминает The National Interest, даже во время Второй мировой войны большинство самолетов было сбито не в ближнем бою, а в тот момент, когда "жертва" даже не подозревала, что ее сейчас атакуют.

Фото: commons.wikimedia.org

F-35B никогда не встречался с Су-35С в воздушном бою, и в ближнем бою ему лучше с ним и не встречаться. Российский "Фланкер" мощнее, обладает лучшей скоростью и отлично вооружен. Но вот если истребители будут находиться достаточно далеко друг от друга, но в радиусе действия управляемых ракет, все не так очевидно.

Американское издание предложило рассмотреть видеоигру Command:Modern Air/Naval Operations, максимально реалистичный авиасимулятор, который хорошо знаком летчикам ВВС США.

Согласно легенде, в 2020 году на Балтике между Россией и странами НАТО разразился конфликт, и в бой с самолетами "Сухого" вступили F-35B. На самом деле, в реальности, это были бы "Тайфуны".

Игра смоделировала встречу четверки F-35B с четырьмя самыми грозными российским истребителями на данный момент – Су-35С. Уровень пилотов идентичный, высота 40 тысяч футов. В программу вбиты характеристики всех ракет, однако разработчики подчеркивают, что в реальности их характеристики могут быть лучше.

Фото: flickr.comХод игры таков: F-35B c помощью своих радаров классифицируют истребители противника как Су-35С на расстоянии 350 морских миль. Это уже огромное преимущество. После этого, пилоты F-35B, зная, что летчики Су-35С их не видят, разводят свои истребители в стороны по парам, чтобы как можно дольше держаться вне зоны действия их радаров.

Радары летчики F-35B оставляют выключенными, полагаясь лишь на пассивные датчики. Это делается для того, чтобы подобраться как можно ближе к Су-35С. В итоге российские самолеты оказываются в ловушке. Однако пара атакует спереди, вторая сзади. После этого F-35B запускают управляемые ракеты на максимально допустимом расстоянии. Первая становится жертвой тепловой "ловушки", вторая аналогично. Летчики Су-35С уже понимают, что их атакуют. Однако третья ракета находит цель. Второй Су-35С поражает другой пилот F-35B. В итоге – победа боевой авиации НАТО. По крайней мере, в компьютерной игре, в реальности обычно бывает все сложнее.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

В "игрушке" можно выбрать и Су-35С. Самое неприятное для "гэймера" в этот момент – чувствовать, что находишься в зоне, где могут быть малозаметные истребители. Похоже на какую-то рыбалку, причем на живца.

Пилот "Фланкера" засекает F-35B только после атаки, вернее, он понимает, в какой стороне он находится. На расстоянии 76 морских миль радар определяет цель – F-35B. Тем временем, потеряно уже два самолета.

Согласно игре, даже с использованием самолета ДРЛО А-50 и самолета постановщика помех Су-24МП, шансов у Су-35С не так много.

Впрочем, это лишь компьютерная игра. Вряд ли в Минобороны РФ не понимают преимущество радара F-35B и не понимают, как противодействовать малозаметным истребителям. Хотя учебные бои F-35 с F-15 и F-16 на сегодняшнее время редко оканчиваются успехом в пользу последних. Возможно, поэтому, заказ на Су-57 все-таки был увеличен до "человеческого" количества.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не соответствуют ожиданиям": опасные маневры России напугали весь мир

Под горячую руку Пентагона попали наши моряки и летчики

Американский посол рвется из России на родину

Решение будет принято в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей