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Украинские МиГ-29 не смогли починить

Кадр youtube.com
Киевляне оштрафовали собственный завод

Хозяйственный суд Киева взыскал с Львовского авиационно-ремонтного завода 2,9 млн грн ($110 тыс.) в госбюджет за "несвоевременный ремонт истребителей МиГ-29". Об этом сообщил накануне Цензор.НЕТ.

Иск подала Военная прокуратура Западного региона Украины и частично он был удовлетворен. Договор на модернизацию двух истребителей стороны заключили в марте прошлого года, но самолетов летчики, судя по всему, так и не получили.

Речь, вероятно идет МиГ-29МУ1, которыми "козырял" в Facebook экс-президент Петр Порошенко. У этих самолетов улучшена авионика и РЛС, а также появилась возможность вооружить украинской версией советских ракет Р-27 и 170-миллиметровыми ракетами ближнего боя "Грань" с тепловой головкой самонаведения.

По состоянию на 2018 г. таких самолетов у Украины было восемь. Сейчас должно было быть, по всей видимости, десять. Но что-то пошло не так. В проекте модернизация "двадцать девятого" до уровня МиГ-29МУ2, который должен стать чем-то вроде российского МиГ-35. Но пока большинство летчиков ВВС Украины вынуждены летать практически на советских МиГ-29.

Александр ИЛЬИН
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