Россия и США возобновят ядерную гонку

Назван срок очередного "забега"

Через два года прекратит свое действие перезаключенный в 2011 г. между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Вполне вероятно, что стороны не станут продлевать соглашение, предположил Шэннон Кайл, директор программы по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Его сотрудники назвали РФ и США основными ядерными державами, которым принадлежит львиная доля (более 90%) всего смертоносного арсенала.

"Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами",

– заявил Кайл. В тексте доклада отмечается, что обе стороны вкладывают колоссальные силы и средства в модернизацию атомных боеголовок. Впрочем, этим же занимаются и другие ядерные державы. Разве что с меньшим рвением.

Помимо вышеперечисленных стран, в данный список специалисты СИПРИ внесли еще семь государств. Так, ядерное оружие есть у Британии и Франции, Израиля, Пакистана, Индии, КНДР и Китая.

Если объединить их арсеналы, в сумме получится 13 тыс. 865 боеголовок, передает URA.RU. При этом отмечается, что буквально два года назад их было на 1 тыс. 400 больше.

На данный момент примерно седьмая часть от имеющегося количества пребывает в боевой готовности. Почти в два раза больше – находится в оперативных частях.

СИПРИ – независимый аналитический центр. Его основная задача заключается в контроле над вооружением, уточняет РИА ФАН. Начало работы института – 1966 г., – пришлось на пик исторической гонки между США и СССР.

