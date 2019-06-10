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Эпидемия и ядерная война: названы главные угрозы для человечества

Фото: pixabay.com
Падения астероида опасаться не стоит

Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список тех угроз, которые грозят всему человечеству. Среди них оказались: эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на планету.

Самой опасной болезнью эксперты признали туберкулез – его эпидемии стоит опасаться. Самым маловероятным считается падение астероида, но следить за ними все равно стоит продолжать – пишет How Will The World End.

Основной климатической угрозой признано глобальное потепление, которое может привести к полному затоплению суши мировым океаном. Однако, согласно расчетам аналитиков, строить лодки и корабли пока рано: такой процесс займет около 2136 лет – пишет "Вечерняя Москва".

Достаточно высокой является вероятность ядерной войны. Специалисты посчитали, что для полного уничтожения человечества США потребовалось бы сделать 5351 взрыв, а России – 4206. 

Дарья ПЕТРОВА
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