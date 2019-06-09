Эксперты назвали главные угрозы жизни на Земле

Нибиру
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Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида -– таковы главные угрозы жизни на Земле.
Как отметили аналитики агентства Blueclaw, в списке смертельных заболеваний лидируют туберкулез, малярия, сезонный грипп, вирус Эбола, менингит, легочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, желтая лихорадка, вирус Марбург.
Однако, как сообщается в докладе How Will The World End, самой опасной болезнью является туберкулез. Его наиболее вероятными очагами распространения названы африканские страны, в частности, Нигерия.
Вероятность ядерной войны оценивается как одна из самых высоких за последнее время из-за агрессивной политики США. В то же время столкновение астероида с Землей маловероятно.
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