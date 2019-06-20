Венесуэльские военные в последний момент отказались жать кнопку "пуск"

Боевой самолет Военно-воздушных сил США вторгся в воздушное пространство Боливарианской республики. Однако местные подразделения противовоздушной обороны, оснащенные зенитно-ракетными комплексами российского производства, не решились сбить нарушителя.



Инцидент случился накануне днем. Государственную границу Венесуэлы, по имеющимся данным, нарушил самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Е-8С JSTARS. Он вылетел с аэродрома на базе Робинс в штате Джорджия. Самолет не реагировал на предупреждения диспетчеров и военных и находился в чужом воздушном пространстве весьма продолжительное время, передает ресурс Avia.pro.

На вооружении ПВО Венесуэлы имеются комплексы С-300В, однако огонь из них по нарушителю открыт не был. Несколькими месяцами ранее Каракас официально заявил о полной готовности обеспечивать защиту своего воздушного пространства от любых американских самолетов.

Предполагаемой причиной, по которой венесуэльские системы ПВО не открыли огонь по американскому разведчику, стало фактическое отсутствие приказа об этом. В социальных сетях строят предположения о том, что венесуэльские военные провели консультацию с российскими офицерами, находящимися в этой стране. Именно представители РФ якобы дали венесуэльцам команду не трогать американцев. Однако эти сведения официальных подтверждений пока что не получили.

Примечательно, что сегодня утром поступили сообщения о том, что система ПВО Ирана, оснащенная российскими комплексами С-300, осуществила пуск управляемой ракеты, которая успешно поразила американский военный разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Инцидент произошел в момент нарушения воздушного пространства Исламской республики со стороны Персидского залива.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Кроме того, нет однозначных доказательств, что в инциденте были задействованы именно С-300.