Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С-300 пощадили американский самолет

Фото: mil.ru
Венесуэльские военные в последний момент отказались жать кнопку "пуск"

Боевой самолет Военно-воздушных сил США вторгся в воздушное пространство Боливарианской республики. Однако местные подразделения противовоздушной обороны, оснащенные зенитно-ракетными комплексами российского производства, не решились сбить нарушителя.

Инцидент случился накануне днем. Государственную границу Венесуэлы, по имеющимся данным, нарушил самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Е-8С JSTARS. Он вылетел с аэродрома на базе Робинс в штате Джорджия. Самолет не реагировал на предупреждения диспетчеров и военных и находился в чужом воздушном пространстве весьма продолжительное время, передает ресурс Avia.pro.

На вооружении ПВО Венесуэлы имеются комплексы С-300В, однако огонь из них по нарушителю открыт не был. Несколькими месяцами ранее Каракас официально заявил о полной готовности обеспечивать защиту своего воздушного пространства от любых американских самолетов.

Фото: commons.wikimedia.org

Предполагаемой причиной, по которой венесуэльские системы ПВО не открыли огонь по американскому разведчику, стало фактическое отсутствие приказа об этом. В социальных сетях строят предположения о том, что венесуэльские военные провели консультацию с российскими офицерами, находящимися в этой стране. Именно представители РФ якобы дали венесуэльцам команду не трогать американцев. Однако эти сведения официальных подтверждений пока что не получили.

Примечательно, что сегодня утром поступили сообщения о том, что система ПВО Ирана, оснащенная российскими комплексами С-300, осуществила пуск управляемой ракеты, которая успешно поразила американский военный разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Инцидент произошел в момент нарушения воздушного пространства Исламской республики со стороны Персидского залива.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Кроме того, нет однозначных доказательств, что в инциденте были задействованы именно С-300.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Пейте сами: Крым отказался от воды из украинской канализации

Российский полуостров избавляется от технологического старья

Для успокоения Зеленского: в словах Меркель о возвращении России в ПАСЕ заметили странность

Политик выдвинула ряд требований для Москвы, что противоречит правилам организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей