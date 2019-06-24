Российские ракеты проиграли американским в бою

Р-77 оказалась бессильной против AIM-120C-5 на F-16

В Нью-Дели недовольны авиационными ракетами российского производства, которые не позволили индийским истребителям добиться превосходства на пакистанскими F-16 в ходе воздушного конфликта в феврале.

По данным NDTV, Индия собирает заменить их на израильские аналоги, но судя по всему, это произойдет постепенно, так как буквально накануне стало известно о покупке Нью-Дели у России сотен ракет.

Во время февральского боя F-16 сбил МиГ-21 ракетой AIM-120 с расстояния 100 км. Также были обстреляны два Су-30СМ ВВС Индии, но летчики смогли увернуться от ракет. При этом они не смогли нанести ответный удар по F-16, так как Р-77 не позволили этого сделать. Индийские летчики просто не смогли захватить цели.

NDTV со ссылкой на свои источники утверждает, что российские ракеты не соответствуют характеристикам и не могут поражать самолеты на расстоянии более 80 км. В то время как американские модернизированные AIM-120C-5, которые купил Пакистан, обладают дальностью 100 км, а новейшие AIM-120D и вовсе можно использовать на расстоянии 160 км.

Теперь Индия смотрит на израильские I-Derby с дальностью 100 км, однако есть серьезная проблема: эти ракеты необходимо интегрировать с Су-30СМ, а российский производитель точно не будет этого делать.

Р-77 давно используется в ВКС и подобных жалоб никогда не возникало. Индия не первый раз ругает российское вооружение, в частности, здорово досталось корабельным МиГ-29К. В итоге России пришлось признать, что определенный брак все-таки имел место быть.



Вряд ли Индия будет модернизировать Су-30СМ под израильские ракеты. Недавний заказ на 700 штук уже говорит об обратном.

Однако в ближайшее время Нью-Дели планирует закупку крупной партии истребителей, и ими могут оказаться не российские самолеты. Впрочем, Россия традиционно предложит давним партнерам машины Сухого, а также МиГ-35.