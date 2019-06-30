Упор на высокоточные ракеты: США навязывают Киеву новое оружие против Москвы

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Украине следует попросить у Вашингтона высокоточные ракеты и сложные системы косвенного огня, чтобы "утихомирить" Россию и победить в Донбассе. Такое громкое заявление сделал американский генерал Дэвид Петреус.
"Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы косвенного огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет, -– цитирует его "НВ".
Однако, как заметил экс-глава ЦРУ, ВСУ нужны реформы, без которых даже с необходимым вооружением они ничего не смогут противопоставить российской армии.
"Я продолжаю настаивать на важности реформы персонала в украинской армии", -– резюмировал он.
Ранее сообщалось, что США снабдили Украину "уникальным оружием". Им назвали два современных контрбатарейных радара класса AN/TP Q-36. Также Киев придумал новую суперзащиту от "агрессивной Москвы" и просит в свое распоряжение несколько заокеанских систем противовоздушной обороны (ПВО).
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