Москва опередила конкурентов на десятилетия вперед

Современное российское вооружение позволит скоро РФ иметь абсолютное стратегическое превосходство в этой сфере над всеми странами, включая и Соединенные Штаты. Об этом заявил известный израильский государственный деятель Яков Кедми.

Свое мнение он составил на основе представленных Москвой в последние пару лет виды оружия, которые он назвал прорывными, как оборонные, так и атакующие.

"Россия может выйти совершенно однозначно на многие годы на абсолютное стратегическое превосходство. Как над США, так и остальными странами. И это практически может привести к нейтрализации большей части тех вооружений, на которых базируется сегодня стратегическая мощь США или стратегическая угроза России", – сказал в интервью телеканалу "ЦарьГрад" эксперт.

Он добавил, что, в принципе, наш ВПК уже обогнал все другие страны в оборонной отрасли.

"И если, допустим, "Буревестник" заканчивает испытания, он еще не встал на вооружение, но когда встанет, и если он будет обладать именно такими боевыми качествами, которые озвучены, то в своей области он создает стратегическое превосходство", – считает израильтянин, предполагая, что данное оружие будет обладать термоядерной головкой.

Вспомнил эксперт и про "Пересвет".

"Россия единственная страна, в которой лазерное оружие уже находится на вооружении. Но для такого вида оружия еще не ясно, насколько оно всепогодное. К примеру, морозы всегда были проблемой. Как оно будет действовать в условиях, когда есть тучи, облака, сильный ветер, который может создавать помехи. Но "Пересвет" – это оборонное оружие, которое несомненно выводит противоракетную оборону и систему поражения спутников, я уже не говорю про разного рода ракеты, на совершенно другой уровень", – заметил Кедми.

А ведь еще есть гравитационное оружие, напоминает он, о котором пока говорят лишь намеками, но с ним РФ выйдет на совершенно иной уровень защиты государства.

Напомним, в конце прошлого года американцы высказали сомнение по поводу существования лазерного комплекса "Пересвет", назвав представленные Москвой видеокадры пропагандистским кино. Между тем в Минобороны России сообщили, что данное оружие стало поступать в нашу армию еще в 2017 г.

Что касается упомянутой Кедми перспективной крылатой ракеты глобальной дальности "Буревестник", то ей предсказывают роль ударного "гвоздя", который РФ использует только тогда, когда по нам ударят боеголовками межконтинентальных баллистических ракет. По словам военного эксперта журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, данное оружие завершит полное разрушение гражданской инфраструктуры противника, отправив государство врага в "каменный век" .

