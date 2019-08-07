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Россию обвинили в гибели украинских Ил-76 в Ливии

Фото: commons.wikimedia.org
В Киеве выдумали и разоблачили "заговор" Москвы

Россия нашла новый способ опорочить Украину, заявили в Киеве. Там уверены, что все трагические случаи с украинскими Ил-76 – коварный план Москвы, которая пытается приписать ему торговлю оружием, подтасовывая факты.  

Именно в таком ключе подавались сведения в российских СМИ и соцсетях, которые попались на глаза замминистра информационной политики Украины Дмитрию Золотухину. Он не сомневается, что уничтожения трех самолетов в Ливии, накануне и в конце июля, связаны между собой

"После того, как словам перестали верить, Россия действительно устраивает провокации, чтобы подкрепить такую информацию некими аргументами", – заявил чиновник, передает "Обозреватель".

Замминистра отметил, что в Ливию с гуманитарным грузом летали частные "Ильюшины". По всей вероятности, автор теории заговора может предвидеть будущее. Иначе никак нельзя объяснить его прогнозы относительно новых "провокаций" со стороны РФ.

Ксения АНДРЕЕВА
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