В Киеве выдумали и разоблачили "заговор" Москвы

Россия нашла новый способ опорочить Украину, заявили в Киеве. Там уверены, что все трагические случаи с украинскими Ил-76 – коварный план Москвы, которая пытается приписать ему торговлю оружием, подтасовывая факты.

Именно в таком ключе подавались сведения в российских СМИ и соцсетях, которые попались на глаза замминистра информационной политики Украины Дмитрию Золотухину. Он не сомневается, что уничтожения трех самолетов в Ливии, накануне и в конце июля, связаны между собой.

"После того, как словам перестали верить, Россия действительно устраивает провокации, чтобы подкрепить такую информацию некими аргументами", – заявил чиновник, передает "Обозреватель".

Замминистра отметил, что в Ливию с гуманитарным грузом летали частные "Ильюшины". По всей вероятности, автор теории заговора может предвидеть будущее. Иначе никак нельзя объяснить его прогнозы относительно новых "провокаций" со стороны РФ.

