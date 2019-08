В Ливии сожгли очередной Ил-76

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара продолжает работу над сокращением "популяции" Ил-76 в природе. По данным военного аналитика Бабака Тагвейя, на аэродроме правительственных ВВС авиация Хафтара сожгла очередной "Ильюшин". На этот раз незавидная судьба постигла Ил-76Д компании, зарегистрированной в Турции.

#BREAKING: #LNA released this video and stated that the #Libya National Air Force destroyed the Il-76TD (or MD) cargo airplane which transported weapons from #Ankara, #Turkey to #Misrata, #Libya for an #AlQaeda affiliated Islamic terrorist group close to #GNA. pic.twitter.com/FeQvamD0rJ