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В Ливии сожгли очередной Ил-76

Фото: commons.wikimedia.org/Andrey Rakul (CC BY-SA 4.0)
На борту находились тонны оружия

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара продолжает работу над сокращением "популяции" Ил-76 в природе. По данным военного аналитика Бабака Тагвейя, на аэродроме правительственных ВВС авиация Хафтара сожгла очередной "Ильюшин". На этот раз незавидная судьба постигла Ил-76Д компании, зарегистрированной в Турции.


По данным источника, самолет транспортировал тонны оружия из Анкары в Мисрату и Триполи для ливийских боевиков, в том числе, запрещенной в РФ Аль-Каиды. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее на аэродроме Эль-Джуфра в Ливии уничтожили два украинских военно-транспортных борта. Одни пилот погиб, спасая документы.

Александр ИЛЬИН
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