В США назвали самое страшное оружие России

Пентагон требует от Москвы "раскрыть карты"

Более чем за год до окончания действия СНВ-3 США непрозрачно намекнули России, что не продлят его, если Москва не включит в список новейшие виды вооружения. Вероятность, что это произойдет, близка к нулю. Налицо новая гонка вооружений, поэтому договор о сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений падет точно так же, как и ДРСМД.

Журнал The National Interest проанализировал российское оружие, которое вызывает в Штатах наибольшую тревогу, и пришел к выводу, что это гиперзвуковой блок "Авангард" и ракета "Кинжал". Последней может быть вооружен не только перехватчик МиГ-31БМ, но и бомбардировщик Ту-22М3М.

"Посейдон", по мнению американского командования, российские военные будут испытывать еще лет восемь, а "Буревестник" с ядерной установкой в Пентагоне и вовсе считают чистым безумием. Поэтому в США наиболее опасными разработками считают вышеупомянутые гиперзвуковой блок и "Кинжал", который может быть оснащен термоядерной боеголовкой.

Дело не только в самой ракете. Ту-22М3М в новой модификации получил возможность дозаправки в воздухе, и если он сможет достичь дальности 8 тыс. км, то снова подпадет под действие СНВ, как во времена холодной войны.

Но современная Россия еще меньше намерена расставаться со своим вооружением, чем Советский Союз в 1970-х. Поэтому от Москвы ожидают лишь накопления перспективных вооружений.

По мнению NI, согласно СНВ-3, Россия должна каждый раз уведомлять США о развертывании или испытании "Авангарда". Несмотря на то что спутники и так постоянно отслеживают производство и местоположение гиперзвуковых блоков.

Но вряд ли это возможно. В России распространено мнение, что "излишняя открытость" лишь подорвет эффективность российского ядерного сдерживания и сведет все усилия на нет. Достаточно вспомнить, как в Минобороны закрыли информацию по поводу взрыва в Белом море, когда был зафиксирован выброс радиации. На Западе уверены, что это были неудачные испытания двигателя "Буревестника", но это лишь предположение и данные, основанные на снимках из космоса.