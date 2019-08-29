Анкара готова отказаться от покупки самолетов у США

Президент Турции действительно намерен в скором времени приобрести новейшие боевые самолеты российского производства. Эту информацию он подтвердил в интервью местным тележурналистам.



"Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того как узнаем окончательное решение США (по F-35), будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится. Все будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой",

– заявил Реджеп Тайип Эрдоган в эфире канала NTV.

Ранее на этой неделе политик вместе с президентом РФ Владимиром Путиным побывал на международном авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском. Он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57 и возможностью их покупки. Повышенный интерес турецких чиновников к российским самолетам связан с тем, что недавно США исключили Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских С-400, отмечает Ura.ru.

Предметный интерес к боевым машинам со стороны Турции подтвердил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, между Москвой и Анкарой идут переговоры о продолжении сотрудничества по программе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400, а также "по тематике Су-35, по дальнейшей возможной поставке Су-57".

При этом Шугаев подчеркнул, что пока что "рано говорить о каких-то контрактных переговорах, нет еще заявки". Сначала между заинтересованными сторонами "должны пройти определенные консультации", добавил руководитель ведомства.

Су-35 является российским многоцелевым истребителем поколения 4++, который поставляется в Китай и ряд других стран. Су-57 – новейший российский истребитель пятого поколения, указывает РИА ФАН.