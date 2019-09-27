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В США разочаровались в Су-57

В США разочаровались в Су-57
Фото: Mil.Ru
Истребитель показывает отличные характеристики, однако до сих пор не производится серийно

Су-57 на авиасалоне "МАКС-2019" произвел неизгладимое впечатление своим мощным разгоном и маневренностью. Единственной каплей дегтя в бочке с медом стало, пожалуй, отсутствие какой-либо конкретики на предмет поставки этого истребителя за рубеж, но всему свое время.

Тем не менее, по мнению журнала The National Interest, Су-57 пока рано противопоставлять F-22 и F-35. Еще совсем недавно западные аналитики уверяли, что самолет уйдет в серию не раньше 2027 года. Но в Минобороны вдруг заявили, что первый серийный истребитель пятого поколения будет готов уже в этом году.

NI предлагает разобраться, что значит серийный. Су-57 хотели сделать с двигателем второго этапа "Изделие 30". Но работа в итоге сильно затормозилась, поэтому было принято решение запустить в серию истребители с двигателями АЛ-41Ф1. Ранее сообщалось, что они не могут поддерживать крейсерскую сверхзвуковую скорость. И якобы только "Изделие 30" поможет Су-57 стать настоящим истребителем пятого поколения.

Фото: Mil.Ru

Теперь авторы журнала предполагают, что конструкторы и военные сейчас решают, нужен ли вообще новый двигатель самолету в ближайшей перспективе. Так как возможно и с АЛ-41Ф1 истребитель выполнит все возложенные на него задачи.

До этого об "Изделии 30" публиковали впечатляющие подробности. Однако пока прототип с этим двигателям показали лишь на небольшой скорости, когда Минобороны опубликовало соответствующий видеоролик. Испытания продолжаются.

Между тем, время поджимает. Китай уже принял на вооружение истребители пятого поколения J-20, с двигателями WS-10B. Параллельно идет работа над более мощными WS-15.

Есть и другая проблема – деньги. Выход Индии из программы истребителя пятого поколения на базе Су-57 оказался ощутимым ударом. Поэтому скорее всего, по версии NI, истребители запустят в серию с АЛ-41Ф1, и только когда будет готово несколько десятков машин, их можно будут сравнивать с F-22.

Александр ИЛЬИН
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