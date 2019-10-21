Американцы придумывают новые теории ЧП во время августовских испытаний на севере России

Инцидент в Неноксе на полигоне ВМФ России, случившийся 8 августа 2019 г., стал следствием подъема со дна моря новейшей крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Об этом заявил зампомощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению соглашений Томас Динанно. Свою теорию ЧП под Северодвинском он высказал в интервью газете The Washington Times.

По его версии, на морской платформе взорвалась энергетическая установка "Буревестник" (Skyfall – по классификации НАТО).

"Взрыв был вызван тем, что с [ракетой] Skyfall произошла авария, сопровождавшаяся возникновением критичности, в результате которой имел место выброс радиации, когда российский персонал поднимал ее со дна моря", – утверждал сотрудник Госдепа.

Он уточнил, что реактор взорвался в Архангельской области на крайнем севере России вблизи населенных пунктов, а это вызывает опасения из-за возможного распространения осадков в страны Балтии, а также в Швеции, Дании и Финляндии.

"Ракета находилась на морском дне с момента неудачного испытания в начале прошлого года в непосредственной близости от крупного населенного пункта", – считает американский дипломат.

Динанно подчеркнул, что Вашингтон в связи с инцидентом беспокоят три вещи: "это дезинформация", нахождение ракеты "на дне океана в течение года" и "их первой реакцией было скрыть это". Вероятно, имелась в виду российская сторона.

Необходимо отметить, что данная версия Штатов о причине взрыва уже муссировалась в американских СМИ. А после недавней истории с заблудившимися в Архангельской области тремя военными представителями дипломатического ведомства США, нынешнее заявление уже не становится чем-то случайным.

Как сообщали в Минобороны РФ, на военном полигоне в Неноксе 8 августа произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Росатом уведомил, что жертвами ЧП стали пять сотрудников госкорпорации. Российское военное ведомство отчиталось об отсутствии выбросов вредных веществ в атмосферу. По данным Минобороны, радиационный фон в районе испытаний сохранялся в норме.

Согласно сообщению Росатома, трагедия случилась в ходе работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.