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Последний из Могикан: США раскритиковали "Петра Великого"

Последний из Могикан: США раскритиковали "Петра Великого"
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Крейсер превратился в свадебного адмирала

Гордость советского флота – крейсер проекта 1144 "Петр Великий" – давно не выполняет задачи, для которых создавался. Сейчас намного актуальнее эсминцы и фрегаты с современными крылатыми ракетами вроде "Ониксов", хотя недавние разговоры о возможном вооружении двух крейсеров гиперзвуковыми "Цирконами" и "Калибрами" заставили взглянуть на этот вопрос иначе.

"Петр Великий", по мнению The National Interest, – это корабль, по размерам сопоставимый с линкорами Первой и Второй мировых войн. ВМС США давно отказались от таких громадин из-за расходов и их уязвимости.

С другой стороны, сами американцы продолжают строить огромные авианосцы, но с ними есть оговорка: каждый из них несет десятки истребителей и надежно прикрывается корабельной группой.

NI утверждает, что "Петр Великий" давно не в состоянии угрожать авианосцам и подводным лодкам, как он это делал во времена холодной войны, и на данный момент лишь символизирует мощь военно-морского флота России. 

На самом деле, авианосцы для США – это примерно то же самое, так как в случае начала войны они будут немедленно атакованы. Огромные плавучие авиабазы являются таким же символом военной мощи Америки, которая может развернуть боевые действия в любой точке Мирового океана.

Фото: commons.wikimedia.org

Кстати, в СССР тоже планировали построить авианосцы вроде американских, достаточно вспомнить проект "Ульяновск". Однако развал Советского Союза и поражение в холодной войне помешали реализовать эту идею. 

На данный момент Россия не обладает ресурсами для строительства авианосцев или эсминцев, поэтому разумно перешла к оборонительной доктрине. Для флота строятся корветы с крылатыми ракетами и новые подлодки. А советские крейсеры, если будет нужно, смогут нанести ощутимый удар, даже без "Цирконов" и "Калибров" большой дальности. Ракеты П-700 "Гранит" хоть и устаревшие, но до сих пор очень эффективные. Плюс "последние линкоры" обладает мощным противолодочным вооружением.

Александр ИЛЬИН

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