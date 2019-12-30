У него нашли одну характерную особенность

В США составили Топ-5 самого грозного советского оружия. Журнал The National Interest сразу назвал главную особенность вооружения страны Советов и отличие от западных аналогов. Если в Америке и Европе стремятся создать что-то высокотехнологичное, вроде немецкого танка "Тигр" или истребителя F-35, в России создают простое, дешевое оружие, которое можно производить в больших количестве и легко заменять.

Советский Союз не произвел хороших автомобилей, телевизоров, но производстве танков, автоматов и ракет добился больших высот. До сих пор оружие, сделанное в СССР применяется конфликтах по всему миру.

Первый номер в списке – ожидаемо автомат Калашникова АК-47. Что можно сказать об автомате. который изображен на национальном флаге республике Мозамбик? Это больше, чем автомат, это икона, политический памфлет, любимое оружие партизан и террористов во время холодной войны. Простое, дешевое и надежное оружие. Возможно, за последние 60 лет АК-47 – это самое смертоносное оружие на планете.

На втором месте Т-34. Можно до хрипоты спорить, является ли он хорошим танком. Однако факт остается фактом – это машина Победы, которая смешала все планы немцев по быстрому разгрому Советского Союза. Мощная 76,2-мм пушка, толстая наклонная броня и широкие гусеницы для русской грязи – все это давало преимущество над немецкими танками, которые все же были надежнее.

Третья в списке – легендарная "Катюша", бабушка "Града". Установка стала одной из самых смертоносных за всю историю и буквально шокировала немцев. Изначально это была БМ-13, но затем "Катюшами" продолжили называть и последующие модификации. У немцев была Nebelwerfer, но советская "Катюша" оказалась намного мощнее.

МиГ-15 четвертый в списке. Истребитель, который спутал США все карты в Корейской войне. Маленький, маневренный, он стал настоящим палачом бомбардировщиков В-29 и бился на равных с F-86. Многими МиГами управляли советские асы, прошедшие Вторую мировую войну. СССР, Китай и страны Варшавского договора построили более 18 тыс. истребителей. Самолет служил более чем сорока странам.

Закрывает Топ-5 гранатомет РПГ-7, который по географии применения проиграет разве что АК-47. Это оружие совершило настоящую противотанковую революцию. Гранатомету предшествовали американская базука, британский PIAT и немецкий Panzerfaust. Но именно РПГ-7 стал после войны "легкой артиллерией бедняка". Им уничтожались не только танки, но и бункеры, и американские вертолеты в Сомали.