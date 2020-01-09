Снаряд прошьет "Адмирала Кузнецова", как будто тот картонный

В США разрабатывают рельсовую пушку с дальностью более около 2 тыс. километров. Оружие станет альтернативой противокорабельным ракетам большой дальности.

Параллельно Пентагон готовит ответ на российские "Цирконы", но именно рельсотрон может перевернуть с ног на голову всю тактику в военно-морских сражениях. Как и "Калибры" с "Ониксами", гиперзвуковые ракеты очень дорогие, в то время как рельсовая пушка стреляет обычными снарядами, которые на огромной скорости превращаются в плазму и прожигают корабль насквозь.

По словам руководителя проекта полковника Джона Рафферти, которые приводит War History Online, технология настолько прогрессивна, что на флоте даже сомневаются в возможности такого.

В ближайшее время пушку протестируют в военно-морском центре "Дальгрен" в штате Вирджиния. До этого в этом центре уже тестировалась рельсовая пушка, которую позже отправили на испытания на полигон "Белые пески" в Нью-Мексико. Но новый рельсотрон более совершенен и опасен.

Это оружие, по мнению западных военных экспертов, не менее эффективно, чем гиперзвуковые ракеты, которыми постоянно "козыряет" Россия, хотя их испытания еще не закончены. По задумке разработчиков, рельсотрон "прошьет" любой российский корабль, включая новые фрегаты и авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Однако есть и проблема – точность. Ракеты обладают системами наведения, поэтому кривизна земли, погодные условия – им не очень страшны. А вот снаряд, выпущенный из рельсотрона, летит "в лоб", то есть с прицеливанием пока не все очевидно.