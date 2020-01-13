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На Западе назвали дату начала гражданской войны в России

На Западе назвали дату начала гражданской войны в России
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Мир ждет хаос и разрушения

Американская телевизионная сеть HBO выпустила трейлер нового сезона сериала "Мир Дикого Запада", в котором обозначила дату начала второй гражданской войны в России. По мнению создателей картины, она начнется 19 февраля 2037 года.

Кроме того, в трейлере утверждается, что в 2024 г. убьют президента США в Буэнос-Айресе. А через год произойдет термоядерный взрыв в Париже.

Уже этой весной HBO ждет экологического коллапса в Индонезии, поэтому очень скоро можно будет проверить, насколько прогнозы верные.

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может обернуться мировой ядерной войной.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Иран и США враги и друзья. Дружат и воюют у них свой сценарий.
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