Санкции помогут России продать еще больше оружия
Санкции CAATSA, которые США придумали, чтобы помешать России продавать оружие по всему миру, могут дать обратный эффект в 2020 году. Угрозы Вашингтона наказать за покупку российского могут разозлить руководства некоторых стран, и они откажутся приобретать американское.
Самый яркий пример – недавняя покупка Турцией С-400. Эрдоган купил их, можно сказать, в ущерб себе, лишив свои ВВС истребителей пятого поколения. А все потому, что президенту страны не понравилось, что ему кто-то указывает, как поступать.
Как пишет The National Interest, с самого начала своего вступления в должность, президент США Дональд Трамп начал агрессивную политику продвижения американских вооружений по всему миру. Спустя несколько месяцев после его инаугурации Вашингтон одобрил многомиллиардную сделку по продаже F-16 Бахрейну, хотя ранее она тормозилась из-за проблем в соблюдении прав человека в данной стране.
Затем Белый дом одобрил продажу оружия Саудовской Аравии, в том числе того, которое запретила администрация Барака Обамы. Не помешало сделке и убийство журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле, в консульстве Саудовской Аравии.
Тем временем Россия вела активные боевые действия в Сирии, испытывая в деле свои истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, зенитно-ракетные комплексы и огромное количество других вооружений. Таким образом, покупателям на Ближнем Востоке, в Африке и в Юго-Восточной Азии Москва предлагает уже проверенные образцы.
Кроме того, Индия, Вьетнам и Египет уже давно приобретают российское оружие и хорошо с ним знакомы. Теперь же, излишнее давление со стороны США, по мнению NI, может подтолкнуть даже традиционных покупателей американского вооружения взять российское, тем более, что оно значительно дешевле.
Но все-таки CAATSA действует. Сделка по покупке Су-35С Индонезией окончательно забуксовала. Также они действуют на небольшие государства, которые сильно зависят от США.
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