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Россия стрясет со стран-должников миллиарды

Россия стрясет со стран-должников миллиарды
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Москва уладила проблему с перечислением денег, перейдя на оплату в национальных валютах

Россия наконец получит деньги за поставленную ранее военную технику некоторым государствам. Страна решила вопрос с переводом платежей в долларах. Об этом рассказал источник в сфере военно-технического сотрудничества.

По неофициальным данным, за 2018 г. страны, закупающие у России военную технику, задолжали ей около $3 млрд, так как была проблема с перечислением валюты.

"Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально",

сообщил источник РИА "Новости".

Как напоминает URA.RU, вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что другие страны заключили с Россией долгосрочные контракты на поставку вооружений на $55 миллиардов. Каждый год Москва экспортирует военную технику и оружие на $14 – 15 миллиардов. 

В США действует закон "О противодействии противникам Америки через санкции". Благодаря ему американцы вводят рестрикции против российского ОПК и государств, которые закупают у нашей страны вооружение. Однако президент России Владимир Путин отмечал, что позиция России на рынке вооружений укрепляется, несмотря на ограничительные меры и недобросовестную конкуренцию. 

Полина ИВАНОВА

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