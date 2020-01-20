Москва уладила проблему с перечислением денег, перейдя на оплату в национальных валютах

Россия наконец получит деньги за поставленную ранее военную технику некоторым государствам. Страна решила вопрос с переводом платежей в долларах. Об этом рассказал источник в сфере военно-технического сотрудничества.

По неофициальным данным, за 2018 г. страны, закупающие у России военную технику, задолжали ей около $3 млрд, так как была проблема с перечислением валюты.

"Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально",

– сообщил источник РИА "Новости".

Как напоминает URA.RU, вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что другие страны заключили с Россией долгосрочные контракты на поставку вооружений на $55 миллиардов. Каждый год Москва экспортирует военную технику и оружие на $14 – 15 миллиардов.

В США действует закон "О противодействии противникам Америки через санкции". Благодаря ему американцы вводят рестрикции против российского ОПК и государств, которые закупают у нашей страны вооружение. Однако президент России Владимир Путин отмечал, что позиция России на рынке вооружений укрепляется, несмотря на ограничительные меры и недобросовестную конкуренцию.