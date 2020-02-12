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Китай заткнет за пояс Россию с ее С-400

Китай заткнет за пояс Россию с ее С-400
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Сильная экономика позволит Поднебесной сделать передовое оружие

В то время как внимание всего Запада приковано к С-400 и его способности видеть стелсы, журнал The National Interest советует присмотреться к китайским аналогам, которые якобы даже превосходят российские ЗРК.

По мнению издания, которое ссылается на британского эксперта Джастина Бронка, КНР со своей более мощной экономикой неизбежно обгонит Россию по ракетным и сенсорным технологиям.

В своем недавнем отчете Бронк проанализировал китайские и российские системы противоздушной обороны. В итоге он констатировал, что пока ракеты С-400 эффективнее китайских HQ-9, однако у Пекина достаточно ресурсов, чтобы создать лучшую систему.

Во многом для того, чтобы изучить российские технологии, Китай купил комплексы С-400 у Москвы. У Пекина хуже ракеты, однако по радарам и сенсорным технологиям он уже, с точки зрения Бронка, опережает Москву, благодаря развитой электронной промышленности. Китай уже использует отрытую архитектуру на истребителях J-20 и самые современные датчики на беспилотниках. Любыми способами Китай пытается заполучить на Западе новые технологии и внедрить и в собственное производство.

Очень скоро самолеты ВВС США уже не смогут спокойно работать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так как зенитно-ракетные батареи на искусственных островах их просто смогут сбить. 

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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И что, англичашке от этого легче будет?
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