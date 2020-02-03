Засекреченные возможности С-400 сбили с толку Китай и США
В зарубежных СМИ продолжают обсуждать возможности российских ЗРК С-400. Западные эксперты пытаются определить, может ли "Триумф" обнаружить и уничтожить истребители F-35, которые США активно продают по всему миру.
Ранее китайское издание Sohu прокомментировало высказывание Сергея Лаврова о том, что российские радары засекли F-35 у границ Ирана в ночь катастрофы украинского "Боинга" под Тегераном.
Тогда российские военные аналитики предположили, что истребители удалось поймать с помощью загоризонтной РЛС "Контейнер". Однако китайское издание Sohu утверждает, что русские обнаружили F-35 с базы Хмеймим радарами С-400 с расстояния 700 километров. А так как это идет в разрез с техническими характеристиками комплекса, Москва явно скрывает часть возможностей этого ЗРК.
Как уверяет издание, российские и сирийские военные могли обнаружить самолеты благодаря рассредоточенным радарам радиотехнических войск, которые Россия в разное время поставляла на Ближний Восток. Например, это могли быть мобильные трехкоординатные РЛС 36Д6, работающие в дециметровом диапазоне или новейшая мобильная РЛС того же дециметрового диапазона "Противник-ГЕ".
При этом китайцы сомневаются, что F-35 удалось бы сбить, так как обнаружить и захватить цель – это не одно и то же.
По данным СМИ, в Сирии есть РЛС 36Д6. Более того, согласно данным в таможенной декларации, опубликованной на сайте Importgenius, эту станцию купили даже американцы, чтобы использовать ее против Сирии и Ирана. Может ли советская РЛС засечь F-35? Большой вопрос. Но сирийские Су-22 и Су-24 совершенно точно.
Что касается станции "Противник-Ге", то ее видели в Египте. Как писало издание Top War ссылаясь на снимки беспилотников, эти радары развернули в пустынной местности Эль-Гиза. Теоретически эти РЛС в условиях секретности могли доставить в Сирию.
Интересно, что Sohu еще раньше утверждало, что С-500, которые в этом году должны начать поступать в войска, – это модернизированная версия С-400, которая "не способна поколебать решимость американских ВВС".
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