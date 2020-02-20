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Турция против России: победу добудет авиация

Турция против России: победу добудет авиация
Фото: mil.ru/www.globallookpress.com
У Анкары нет ресурсов в открытую воевать с Москвой, но участие в НАТО меняет дело

В свете недавних событий противостояние России и Турции видится все более и более реальным. Эрдоган объявил войну до победного конца Асаду, а наша страна просто не может сдать союзника после стольких лет поддержки.

Большинство военных аналитиков склоняются к тому, что Анкаре придется начать большую войну с Москвой, чтобы покончить с Асадом. В гибридной войне, которая по сути давно идет, одолеть сирийскую арабскую армию туркам будет крайне сложно.

У Турции есть несколько серьезных козырей. Например, согласно договору от 1936 г. о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, Турция имеет право перекрыть их в случае вооруженного конфликта с одной из черноморских держав.

Также Анкара может серьезно усложнить снабжение базы Хмеймим в Сирии. Пять лет назад она уже перекрывала свое воздушное пространство для российских военных самолетов.

Наконец, Турция может скопить на границе с Сирией огромный контингент войск, заручившись поддержкой НАТО. Ранее В Вашингтоне уже заявили, что поддерживают Анкару в конфликте с Москвой, хотя США тоже очень беспокоит поведение Турции.

Российская группировка в Сирии слишком мала, чтобы противостоять турецким силам. А если Анкару поддержит Вашингтон, то ситуация будет тяжелейшая.

Самолеты сирийских ВВС уступают турецким – это старые советские машины. А вот российские летчики станут для турок серьезной проблемой, как и сухопутная операция. Турецкие военные привыкли действовать при поддержке ВВС, но на данный момент РФ владеет сирийским небом.

Турция может сбить российский Су-24, как это было 24 ноября 2015 г., но это будет означать открытый конфликт. В этом случае по турецким войскам нанесут удар Су-34 при поддержке Су-35С которые будут защищать "утят" от F-16.

Если же война приобретет затяжной характер, возможны удары "Калибрами" из акватории Каспийского моря, а также переброска дальней авиации: Ту-22М3 или даже Ту-160М. У Турции нет таких сил, в этом случае они смогут рассчитывать только на помощь США.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Турки читайте историю. Иначе придётся отдать Дарданеллы и Босфор.
Гость
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Не советую конфликт с Америкой это будет капец любой стране
Гость
Ответить
До дружились!
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