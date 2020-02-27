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На Западе усомнились в способности МиГ-31 сбивать спутники

На Западе усомнились в способности МиГ-31 сбивать спутники
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Все перехватчики скоро придется заменить

Модернизированный перехватчик МиГ-31БМ – это попытка возродить советский МиГ-25, который во времена холодной войны охотился на разведчиков SR-71.

Заявления США о разработке беспилотного SR-72 вынудили российских военных возобновить отработку ликвидации целей в стратосфере на сверхзвуковых скоростях.

Однако утверждения, что МиГ-31БМ может уничтожать спутники в ближнем космосе, с точки зрения журнала The National Interest, довольны опрометчивы.

Несмотря на то что перехватчик оборудовали новым радаром "Заслон-М", который может отслеживать до 24 воздушных целей и одновременно атаковать 8, у него старые, хоть и проверенные двигатели Д-30Ф6.

Далеко не все "тридцать первые" могут разгоняться до 3 тыс. км/час. Машины уже не новые. На недавних учениях МиГ-31БМ в стратосфере, самолеты разгонялись до 2,8 тыс. км/час и поднимались на высоту 18 тыс. километров.

Наконец, ракеты Р-33, которыми вооружены "тридцать первые", могут уничтожать цели на скорости до 3 тыс. км/час, а судя по всему, SR-72 будет двигаться намного быстрее.

Ракета "воздух – воздух" большой дальности КС-172 пока еще проходит испытания и на вооружение не принята.

Наконец, оборудование тоже небезгрешно. В апреле 2017 г. на учениях в Бурятии один МиГ-31БМ на учениях по ошибке подбил другой МиГ-31БМ ракетой Р-33.

Среди причин ЧП тогда называлось "преждевременное включение бортовой радиолокационной станции самолета на излучение штурманом и несанкционированный пуск управляемых ракет Р-33 командиром корабля".

МиГ-31К вооружены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", однако они предназначены для уничтожения надводных и сухопутных целей. Амбициозные планы по уничтожению спутников в ближнем космосе, скорее связаны с разработкой нового МиГ-41, но, когда будет готова эта машина, не известно.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Нормально полетали))).
До Луны не дотянули, но фак пиндосам показали))))
Гостьо
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и поднимались на высоту 18 тыс. километров. Ну когда вы наведете порядок, ведь раньше этого не было а сейчас превращаетесь, в нормальную газетенку
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