На Западе усомнились в способности МиГ-31 сбивать спутники
Модернизированный перехватчик МиГ-31БМ – это попытка возродить советский МиГ-25, который во времена холодной войны охотился на разведчиков SR-71.
Заявления США о разработке беспилотного SR-72 вынудили российских военных возобновить отработку ликвидации целей в стратосфере на сверхзвуковых скоростях.
Однако утверждения, что МиГ-31БМ может уничтожать спутники в ближнем космосе, с точки зрения журнала The National Interest, довольны опрометчивы.
Несмотря на то что перехватчик оборудовали новым радаром "Заслон-М", который может отслеживать до 24 воздушных целей и одновременно атаковать 8, у него старые, хоть и проверенные двигатели Д-30Ф6.
Далеко не все "тридцать первые" могут разгоняться до 3 тыс. км/час. Машины уже не новые. На недавних учениях МиГ-31БМ в стратосфере, самолеты разгонялись до 2,8 тыс. км/час и поднимались на высоту 18 тыс. километров.
Наконец, ракеты Р-33, которыми вооружены "тридцать первые", могут уничтожать цели на скорости до 3 тыс. км/час, а судя по всему, SR-72 будет двигаться намного быстрее.
Ракета "воздух – воздух" большой дальности КС-172 пока еще проходит испытания и на вооружение не принята.
Наконец, оборудование тоже небезгрешно. В апреле 2017 г. на учениях в Бурятии один МиГ-31БМ на учениях по ошибке подбил другой МиГ-31БМ ракетой Р-33.
Среди причин ЧП тогда называлось "преждевременное включение бортовой радиолокационной станции самолета на излучение штурманом и несанкционированный пуск управляемых ракет Р-33 командиром корабля".
МиГ-31К вооружены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", однако они предназначены для уничтожения надводных и сухопутных целей. Амбициозные планы по уничтожению спутников в ближнем космосе, скорее связаны с разработкой нового МиГ-41, но, когда будет готова эта машина, не известно.
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