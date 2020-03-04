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Американский В-21 сделают неуязвимым для С-500

Американский В-21 сделают неуязвимым для С-500
Фото: flickr.com
Самолет можно будет лишь обнаружить, но не сбить

В США опровергли заявления российских военных экспертов о том, что системы С-400 и перспективные С-500 могут сбить американские стелсы B-2 и новейший В-21, который только готовится совершить свой первый полет.

Как утверждает декан Института аэрокосмических исследований США и генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула, бистатический радар с большой апертурой действительно может обнаружить стелс.

Но для захвата цели нужно будет передать данные на небольшой радар на истребителе или противоракете. И с этим, по мнению бывшего летчика, начнутся проблемы.

"Обнаружение цели – это не главное. Должна выстроиться целая цепочка, в которой будет крепким каждое звено", – подчеркнул эксперт в интервью Warrior Maven.

Кроме того, США постоянно модернизируют те же В-2, чтобы они могли запутывать радары противника. Правда, в феврале стало известно, что новейшую программу модернизации В-2 по противодействию системам ПВО отложили минимум на 5 лет. Вероятно, львиную долю финансов получат новейшие В-21. Ведь не секрет, что ВВС США в скором будущем планируют оставить всего два типа бомбардировщиков – В-21 и В-52, которые вполне могут отпраздновать в небе столетие.

В-21, как известно, будет очень похож на B-2, но его ЭПР будет еще меньше, причем как за счет меньших размеров, так и улучшенного планера и новых технологий. Как считают авторы The National Interest, самолет будет виден на радаре как птица или даже насекомое. По сравнению с "двадцать первым" F-35 или F-22 – это летающие шкафы.

В-21 можно будет обнаружить лишь случайно, словно призрака в небе. Благодаря новым крылатым ракетам LRSO, стелс сможет нанести удар на большом расстоянии, не подвергая риску экипаж.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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ни капельки не сумлеваюсь, а ежели еще и *ученых* свиней подключат то ни самолетов ни танков никто не увидит
даже людей
тока на ощупь,если конечно поймаете
Гость
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А еще он будет абсолютно зрительно-прозрачным, запускаться из рогатки и не иметь инверсного следа!!
Гость
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А вы попробуйте, в свое время Пауэрс тоже был уверен в неуязвимости У-2, однако приземлили легко.
Гость
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Найдется и на ваши стелсы управа
Гость
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У нас уже С-600 испытывают!
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