В США удивились отказу России от ядерного поезда
Россия разрабатывает совершенно "безумную" крылатую ракету с ядерной силовой установкой и пугает весь мир термоядерным "Посейдоном". Вместе с тем она похоронила один из самых интересных проектов, который был успешно реализован в СССР.
Речь идет о боевом железнодорожном ракетном комплексе (БЖРК), который на Западе еще прозвали поездом-призраком. Этот советский проект должен был стать кошмаром США во время ядерной войны. Американцы знали координаты ракетных шахт, которые они и собирались уничтожить в первую очередь. Однако ядерный поезд-призрак мог появиться где угодно, замаскированный под обычный товарный состав.
БЖРК оборудовали комплексом РТ-23 "Молодец" с ракетами РС-22 разработки КБ "Южное". Их дальность составляла более 10 тыс. км, ракеты заправлялись твердым топливом и были оснащены десятью разделяющимися боевыми блоками по 550 килотонн каждый. Каждая РС-22 весила 104 т, поэтому приходилось использовать три тепловоза ДМ-62, которые тянули три вагона с ракетами, командный вагон, горюче-смазочные материалы и провизию на 28 дней.
Вагоны с ракетами маскировались под рефрижераторы, но из-за огромного веса колеса пришлось усиливать. Иногда БРЖК повреждал рельсы, однако, по свидетельствам очевидцев, состав все равно было трудно распознать.
Он не мог запустить ракеты откуда угодно. Всего было порядка 200 специально построенных огневых точек. Чтобы БРЖК не сжег сам себя, использовался "холодный пуск". Пороховой заряд поднимал ракету метров на 20, она отлетала в сторону, после чего включался двигатель.
Всего на Украине построили 12 таких составов, которые находились на боевом дежурстве в Костроме, Перми и Гладкая Красноярского края. США с переменным успехом пытались эти составы отследить и строили собственный ядерный поезд – "Миротворец". До 1991 г. Пентагон планировали принять на вооружение 50 таких составов.
После того как СССР прекратил свое существование, проект был свернут, а большинство поездов-призраков были уничтожены. В России остались только два, которые хранятся как музейные экспонаты.
До недавнего времени для военных готовили новый БРЖК "Баргузин", с более легкой ракетой РС-24 "Ярс". Она весит 54 т и оснащена лишь четырьмя боеголовками. Поэтому состав собирались укомплектовать стандартными вагонами, разумеется, доработанными. Вместо трех ракет "Баргузин" по плану мог взять шесть.
Очень важно, что БРЖК должен был осуществлять пуск ракет из любой точки, хоть и пригородной станции. Состав планировали сделали защищенным, в том числе, от радиации, а команда состояла из 70 человек.
В 2016 – 2017 гг. было произведено несколько испытательных пусков, а на вооружение его собирались принять в 2019 году. Однако после 2014 г, когда было сокращено финансирование, проект заморозили. Многие признали его устаревшим и несовершенным. Среди причин – возможный захват состава террористами, погодные условия, но главное – условия договора по СНВ, из-за которых составы практически всегда будут вынуждены оставаться в пунктах базирования и не смогут быстро уехать в случае атаки. Тем не менее, этот проект выглядит намного более реальным, чем "Буревестник" с ядерной силовой установкой и царь-торпеда "Посейдон", от которой отказались даже при СССР.
Что касается ядерного поезда, то этот комплекс работает. Как пишет The National Interest, в декабре 2015 г. Китай запустил с поезда ракету комплекса Dongfeng-41, который, скорее всего, является копией советского "Молодца".
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