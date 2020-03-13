Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Ту-160 перехватили британские истребители

Ту-160 перехватили британские истребители
Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
Бомбардировщики ВКС РФ "прописались" в международном воздушном пространстве

Полеты российских бомбардировщиков над Атлантикой и Тихим океаном стали практически ежедневными. Ту-95МС, Ту-160 и противолодочные Ту-142 буквально не дают отдохнуть летчикам истребителей НАТО.

В пятницу Минобороны РФ опубликовало видео полета пары Ту-160 над Баренцевым, Норвежским морями и Атлантическим океаном. Полет продолжался 15 часов, разумеется, с заправкой в воздухе. На отдельных этапах бомбардировщиках сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.


До этого ВВС Великобритании выложили ролик, в котором "Тайфуны" сопровождают противолодочный Ту-142 и Ту-160. Уточняется, что это был третья тревога за шесть дней. На видео офицер Королевских ВВС бьет ладонью по кнопке Scramble (тревога), после чего в небо поднимаются истребители.

Также совсем недавно ВВС США показали видео сопровождения Ту-142 истребителями F-22 недалеко от берегов Аляски.  Ранее британцы подняли в воздух Typhoon, чтобы проводить Ту-142 с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей