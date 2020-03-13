Бомбардировщики ВКС РФ "прописались" в международном воздушном пространстве

Полеты российских бомбардировщиков над Атлантикой и Тихим океаном стали практически ежедневными. Ту-95МС, Ту-160 и противолодочные Ту-142 буквально не дают отдохнуть летчикам истребителей НАТО.

В пятницу Минобороны РФ опубликовало видео полета пары Ту-160 над Баренцевым, Норвежским морями и Атлантическим океаном. Полет продолжался 15 часов, разумеется, с заправкой в воздухе. На отдельных этапах бомбардировщиках сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

До этого ВВС Великобритании выложили ролик, в котором "Тайфуны" сопровождают противолодочный Ту-142 и Ту-160. Уточняется, что это был третья тревога за шесть дней. На видео офицер Королевских ВВС бьет ладонью по кнопке Scramble (тревога), после чего в небо поднимаются истребители.

Также совсем недавно ВВС США показали видео сопровождения Ту-142 истребителями F-22 недалеко от берегов Аляски. Ранее британцы подняли в воздух Typhoon, чтобы проводить Ту-142 с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир.