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США показали уничтожение "Тополя" и С-400

США показали уничтожение "Тополя" и С-400
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Истребители наводил легендарный разведчик U-2

Американская компания Lockheed Martin в своем рекламном ролике о секретном подразделении Skunk Works показала уничтожение пусковой установки "Тополь-М" вместе с прикрывающей ее системой С-400. Для наведения используется малозаметный беспилотный разведчик, вроде российского "Охотника", который передает координаты истребителям F-35 и бомбардировщику В-52, который с безопасного для себя расстояния запускает новейшую крылатую ракету. Наведение также осуществляет беспилотник.


Интересно, что Lockheed Martin показала в видео легендарного разведчика U-2, который, судя по всему, активно по-прежнему активно используется в ВВС США. Самолет наводит истребители и корабли с "Томагавками", который опять же наносят удар по С-400.

Как напоминает телеканал телеканал "360", в этом году на вооружение российской армии должны поступить системы С-500. Информация о ней выдается очень дозировано, известно лишь, что она объединяет несколько комплексов и использует большой спектр ракет. Некоторые из них, согласно заявленным характеристикам, могут перехватывать цели в космосе.

Ранее польские журналисты выразили сомнение, что С-400 может уничтожать цели в радиусе 400 км из-за кривизны Земли. АСША придумали способ обмануть ЗРК "Триумф".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Геннадий Чебурашкин
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Макет С-400 усиленно сопротивлялся, но не смог спастись от U-2! :))))))
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