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Украинцы собрали броневик на шасси из США

Украинцы собрали броневик на шасси из США
Фото: commons.wikimedia.org/VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)
Машину уже ждут в Донбассе

На вооружение ВСУ поступила новая техника украинского производства с американской душой. Речь идет о бронемашине "Варта-Новатор", фотографии которой опубликовала на своей странице в "Фейсбук" 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

Машина весом в 9 т сделана на базе шасси Ford 550, которое дополнительно усилили. "Украинскую бронетехнику" оснастили противотанковым ракетным комплексом "Стугна-П". На ее крыше может быть установлен 12,7-миллиметровый пулемет НСВ "Утес" или его аналог КТ-12,7 украинского производства.

Сейчас "Варту-Новатор" активно осваивают противотанковые отряды, в том числе – женские, что видно на фото.

Эту машину, в некоторой мере являющуюся конкурентом российского "Тигра", впервые представили широкой публике в октябре 2018 г. в Киеве на выставке "Оружие и безопасность". Уже в ноябре того же года первые машины отправили в войска. На данный момент произведено 40 бронеавтомобилей, что для ВСУ и Нацгвардии ничтожное количество.

Судя по характеристикам, машина получилась неплохой. Однако для производства новых машин нужны американские Ford 550. В условиях падения курса гривны стоимость "Варта-Новатора" будет соответственно расти, поэтому у Минобороны Украины может просто не найтись денег на закупку достаточного количества этих броневиков. Сколько машин поступило в распоряжение 93-й бригады, военные сообщить отказались.

Ранее тогдашний президент Украины Петр Порошенко похвастался броневиками для войны с Россией.

Александр ИЛЬИН

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