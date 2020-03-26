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Турки приготовили ответ российской "Армате"

Турки приготовили ответ российской "Армате"
Кадр youtube.com
В отличии от Т-14, серийные "Каплан" уже передали военным

Российские и турецкие военные сейчас проводят совместное патрулирование в Сирии, однако еще совсем недавно они чуть не встретились на поле боя. А "дронная атака" Анкары стала очень неприятным сюрпризом для сирийской арабской армии и поддерживающей ее России. Поэтому новость о том, что турецкая армия начала получать новые средние танки "Каплан" следует трактовать следующим образом: очень скоро эти машины появятся в Сирии, и еще неизвестно, при каких обстоятельствах.

Как сообщает еженедельник Jane's Defense Weekly, турецкой армии передали уже шесть серийных машин "Каплан". В то же самое время, российские военные до сих пор не получили ни одной серийной "Арматы", а недавно стало известно, что двигатель для Т-14 и вовсе не получился.

"Каплан" разрабатывался турками совместно с индонезийской компанией PT Pindad, однако много оборудования в машине – европейского производства. В частности, используется базовый модуль CMI Cockerill 3105 бельгийской разработки. 105-мм пушка калибра серьезно уступает российской 2А82 калибра 125 мм по боевой мощи, впрочем, как и 220-мм MKEK120, которой вооружен турецкий "Алтай". Эта машина, как и Т-14, все никак не может добраться до армии.

Вес "Каплана" – 35 тонн. Для сравнения, "Армата" весит 55 тонн. Новая турецкая бронемашина позиционируется как средний танк, однако она близка к легкой категории. "Каплан" более экономичен, если сравнивать его с тяжелыми машинами, и в условиях города или пустыни может быть очень полезен.

Александр ИЛЬИН

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