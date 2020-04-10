Однако российский танк до сих пор так и не ушел в серию

Танк "Армата" мог бы стать серьезным соперником даже для модернизированного и напичканного электроникой "Абрамса", если бы на российскую машину установили пушку 2А83 калибра 152 мм. Мощные снаряды оставят без шансов любой существующий в мире танк.

Даже 125-мм пушка 2А82, котора сейчас стоит на "Армате", создает на 20% больше давления в стволе, чем 120-мм орудие на немецком "Леопарде". Опять же, для "восемьдесят второго" есть бронебойные снаряды с ураном и вольфрамом. Похожими американцы прожигали броню советских танков в Ираке.

Российские снаряды "Вакуум-2" преодолевают 2 км в секунду и наносят удар мощностью 15 мегаджоулей. Этого достаточно, чтобы пробить 900-1000 мм брони.

Можно представить, какой разрушительной силой обладает 2А83 большего калибра. Тем не менее, от этой пушки было принято решение отказаться. Реалии современного боя таковы, что сражения в духе "Курской дуги", когда танки расстреливали друг друга в поле, давно прошли. Сейчас танкистам приходится воевать в городах, где калибр уже не имеет такого решающего значения. Любой танк уничтожается из окна дома ПТРК или вертолетом. Боекомплект для 2А83 более громоздкий. Чем меньше снаряд, тем больше их помещается в машине.

Но к несчастью для России, даже пушкой 2А82 вряд ли отечественные танксисты смогут припугнуть американские "Абрамсы". Все попытки вооружить модернизированные Т-72Б3 и Т-90М длинными, почти метровыми снарядами окончились неудачно.

Они оказались слишком большими для старых советских башен. Что только не пытались придумать: автопогрузчик с двойной подачей, удлинение корпуса танка. Одно время даже хотели вырезать куски башни с каждой стороны по 80 мм, для размещения автопогрузчика. Кстати, это схема работала, и возможно, экспериментальный машины сохранились. Но дальше прототипа дело не пошло.

Не будет этой пушки и у Т-90М, который в ближайшее время заменит "Армату", у которой проблемы с двигателем. Но как только выпуск Т-14 будет все-таки налажен, "Абрамсам" будет просто нечем их крыть.