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Турки выдвинули американцам условия для покупки Patriot

Турки выдвинули американцам условия для покупки Patriot
Фото:Aaron Henson/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Анкара настаивает на сохранении российских ЗРК

Турецкие власти готовы закупать у Вашингтона американские системы противоракетной обороны Patriot с учетом выгодного предложения. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Мевлют Чавушоглу.

При этом он подчеркнул, что позиция Анкары по вопросу приобретения Турцией российских систем С-400 не изменилась, пишет РИА "Новости".

Чавушоглу напомнил, что турецкая сторона вела переговоры с американцами по Patriot десять лет, однако они не принесли позитивных результатов. Поэтому Анкара решила закупать ПЗРК у Москвы.

Министр отметил, что системы ПРО его стране нужны для безопасности народа. Одновременно он не стал уточнять, будут ли введены в строй давно поставленные в Турцию С-400 в апреле, как предполагалось ранее.

Напомним, Россия начала доставлять части комплекса еще летом прошлого года, что вызвало крайнюю степень негодования у США. Вашингтон требовал от Турции отказаться от наших С-400, но пока Анкара стоит на своем.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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