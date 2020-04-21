Российские самолеты кружили над американским эсминцем

Воздушное командование НАТО опубликовало видео перехвата российских самолетов над международными водами Балтийского моря. Сначала ВВС Бельгии написали на своей странице в "Твиттер" о перехвате Су-24М, Су-27, Ан-26 и даже Ту-134, а затем подоспело и видео.

Сообщается, что действие происходило 17 апреля в международных водах Балтийского моря, когда российские самолеты взяли под контроль американский эсминец USS "Дональд Кук", приписанный к 6-му флоту США.

Корабль находился у берегов Литвы, поэтому в российском командовании сочли нужным на всякий случай обозначить свое присутствие, тем более, что эсминец вооружен "Томагавками".

На видео показаны Су-24М и Су-27. Бельгийские F-16 находились на довольно-таки почтительном расстоянии от российских самолетов. Съемка велась из кабины F-16, откуда очень хороший обзор. Перехваты над Балтийским морем проходят регулярно, обычно без инцидентов, в отличие от полетов в Средиземноморье, когда американцы периодически жалуются на слишком опасные перехваты российскими истребителями.

Ранее F-16 ВВС Польши совершил интересный маневр, подлетев к российским "Фланкерам". На небольшой скорости он неожиданно выпустил шасси, чем вызвал бурные обсуждения пользователей соцсетей.