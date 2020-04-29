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Военные медики помогут гражданским противостоять эпидемии коронавируса

Военные медики помогут гражданским противостоять эпидемии коронавируса
Многофункциональный медцентр Минобороны в Одинцове. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Медслужба Минобороны России брошена на антивирусный фронт

Борьбу с коронавирусом в России усилили военные медики. Бригады медслужбы Минобороны вместе с гражданскими врачами по всей стране противостоят эпидемии. На передовую антивирусного фронта брошены свыше 30 тысяч военнослужащих и 4 тыс. единиц спецтехники и оборудования. Их действия координирует оперативный штаб Минобороны по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В больницах Москвы, принявшей на себя основной удар новой инфекции, уже работают 20 бригад медслужбы Минобороны. В ближайшее время командируют еще пять. Врачебно-сестринские бригады подразделений Западного военного округа прибыли в лечебные учреждения Подмосковья. По запросу главы региона Андрея Воробьева военные реаниматологи и другие специалисты помогут местным гражданским медикам с оказанием помощи жителям и работникам ВПК.

На юге страны специалисты радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) провели дезинфекцию десятков объектов военно-промышленного комплекса, а военная авиация помогает строительству многофункционального медцентра Минобороны. С помощью военного транспортного самолета Ил-76 удалось обеспечить материалами стройплощадку будущего медцентра Западного военного округа в Калининграде. Без этого в изолированном регионе РФ не удалось бы вести строительство столь необходимого сейчас объекта.

Во всех регионах страны идет развертывание мобильных госпиталей. В частности, санчасть на базе медицинских батальонов Таманской и Кантемировской дивизий укомплектована 130 медиками из обоих соединений. В 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии уже прошли учения военных медиков по оказанию экстренной помощи пациентам в полевых условиях. А в Каменке Выборгского района Ленинградской области военные врачи открыли мобильный пост для проверки граждан на коронавирус.

По-боевому настроены специалисты открытого на днях медцентра Минобороны в подмосковном Одинцове. "Задача эпидемиологической службы как у пограничника: важно сделать все, чтобы вирус не пробрался через границу. Оставил на контрольной полосе свои следы и был обезврежен до того, как он сможет кому-то навредить", – приводит МК слова начальника отделения, эпидемиолога Сергея Никитина. 

Сотрудник Военно-Клинического госпиталя имени академика Вишневского, работающего под началом генерала медслужбы Александра Есипова, нефролог Александр Туленко подчеркивает, что все настроены на победу: "Справимся, даже не сомневайтесь".

Внести свой вклад в борьбу с коронавирусом сейчас может каждый – просто оставаясь дома на самоизоляции. Но у военных медиков есть достойный арсенал и хороший опыт, который непременно нужно применять и эффективно использовать. Поэтому президент РФ Владимир Путин настоятельно рекомендовал руководителям регионов координировать взаимодействие в противостоянии эпидемии с Минобороны, напоминает политолог Алексей Мартынов.

"Это взаимодействие приносит позитивный результат, армейские подразделения успешно справляются с поставленными задачами – отметил он. – В условиях режима повышенной готовности армия способна выполнить любую задачу по обеспечению безопасности граждан России, в том числе от эпидемиологической угрозы".

Важно, что в последние десятилетия наряду с модернизацией Вооруженных сил РФ в целом, было проведено и преобразование военных медицинских служб. Медбригады Минобороны получили доступ к новейшим технологиям, современным медицинским аппаратам, была проведена серьезная переподготовка военных врачей, реорганизованы военно-медицинские учреждения, отметил политолог Олег Матвейчев.

"Пандемия – это наша общая беда. И, как в любые трудные времена, на помощь гражданам приходит армия", – подчеркнул Матвейчев.

В настоящее время в России зарегистрировано 99409 случаев инфицирования COVID-19. Накануне президент РФ предупредил, что пик эпидемии еще не пройден, и продлил режим нерабочих дней до 11 мая.

Николай ВИКТОРОВ

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