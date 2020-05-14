Индийские Су-30МКИ задавят количеством китайские Су-35 в бою
Недавняя стычка на индийско-китайской границе, в результате которой из-за спорной территории "схлестнулись" в рукопашную и палках порядка 250 солдат с обеих сторон, напомнили о тлеющем конфликте. Интересно, что обе страны имеют на вооружении истребители производства "Сухого", и теоретически между ними возможны воздушные бои.
Как пишет The National Interest, после того, как в небе спорной территории были обнаружены китайские вертолеты, в воздух поднялись два Су-30МКИ с базы Лех в Ладакхе. Вертолеты летели очень близко к линии фактического контроля (LAC), поэтому индийские пилоты на всякий случай держали пальцы на гашетках.
Индия эксплуатирует около 250 истребителей Су-30МКИ, 55 МиГ-29, включая 12 МиГ-29UPG. Еще есть устаревшие "Миражи" французского производства, а также легендарные советские МиГ-21 плюс больше сотни легких HAL Tejas индийского производства. МиГ-27 недавно были официально сняты с вооружения.
У Китая 14 Су-35С и около ста Су-30МК2 и Су-30МКК. Кроме того, в воздушных силах НОАК числятся 43 Су-27 российского производства, не считая учебно-боевых "Фланкеров". Но это далеко не все: Китай скопировал машины "Сухого" и произвел более 200 J-11, которые являются копиями Су-27.
Также у китайцев есть 323 J-10 c российскими двигателями АЛ-31ФН, а копий "двадцать первого" МиГа, J-7, у Пекина вообще армада – 528 машин. Можно посчитать и перехватчики J-8, также сделанные на базе МиГ-21.
На основании этого можно сделать выводы, что китайские Су-35С не станут решающим фактором, так как их слишком мало. Главную роль будут играть Су-30, Су-27, Миг-29, а также китайские копии "Фланкеров". Нельзя списывать со счетов и сотни МиГ-21, которые вооружены современными ракетами и очень маневренные в ближнем бою.
У Китая перевес в количестве самолетов, однако индийские Су-30МКИ, учитывая их количество, способны переломить битву за небо. Китайских J-20 пятого поколения еще слишком мало, чтобы они могли принести существенную пользу. То же самое, можно сказать и о китайских Су-35С, которые немного превосходят Су-30МКИ, но их всего 14.
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