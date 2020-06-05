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СМИ: "Охотник" уступает американскому B-2 как стелс

СМИ: "Охотник" уступает американскому B-2 как стелс
Кадр youtube.com
Прототип будет слишком заметен на радаре, поэтому его нужно модернизировать

Американский журнал The National Interest прокомментировал недавнее сообщение о том, что тяжелый российский беспилотник "Охотник" застраховали почти на 1,3 млрд рублей.

По мнению это связано с готовящимися испытаниями дрона. Пока сообщалось лишь о полете БПЛА на высоте 1600 метров в течении получаса. На видео "засветился" и Су-57, который сопровождал беспилотник.

Тем не менее, пока это напоминает показательные выступления, а не реальную работу. Теперь аппарату предстоит доказать свои возможности, а это не только разведка и целенаведение, но ударные функции. Нужно видео вроде того, что недавно опубликовали в Китае, где новый беспилотник "Птерадактиль-2" уничтожает наземные мишени.

Как считает NI, "Охотник" по свое малозаметности пока сопоставим с F-117 и уступает по этому показателю B-2. Верхняя часть фюзеляжа возвышается над крылом, дизайн более "угловатый", чем у B-2, и разве что ленивый не раскритиковал открытое сопло БПЛА, которое также будет увеличивать ЭПР.

Кроме того, судя по фото, у "Охотника" отсутствуют внешние узлы подвесок, ничего неизвестно и про внутренний отсек, который просто должен быть у стелса.

Но справедливости ради стоит отметить, что это прототип, а это означает, что серийная машина от него может существенно отличаться. Очень важно, что отрабатывается актуальная схема работы в паре истребителя и беспилотника.

Аналогичная работа ведется в США, правда, американцы делают ставку на более дешевые дроны, которые можно будет легко заменить. "Охотник", судя по всему, станет штучным товаром.

Александр ИЛЬИН

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