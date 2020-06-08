Атаку на самолеты провели с помощью зенитной установки

Репортер и военный аналитик Бабак Тагвей опубликовал на своей странице в социальных сетях видео, на котором запечатлена попытка сбить самолет противника.

Журналист утверждает, что военный со стороны Правительства национального согласия Ливии "безнадежно" пытается вести огонь по истребителям, пролетающих над Сиртой.

"Они пытаются сбить МиГ-21МФ, МиГ-29 и Су-24М из этого нелепого зенитного орудия Зу-23", – пишет Тагвей.

Ранее в западных СМИ появились снимки МиГ-29 в Ливии, которые, как утверждает США, прилетели туда из России. При этом номера и принадлежность к стране на фотографиях были закрашены.

Штаты полагают, что Россия хочет закрепить свое влияние в регионе, поставляя туда новое вооружение, а также фальшивые купюры, чтобы подорвать влияние парламента Триполи, поддерживаемого ООН и США.