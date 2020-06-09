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Ответ Су-34: в США готовили бомбардировщик FB-22

Ответ Су-34: в США готовили бомбардировщик FB-22
Фото:flickr.com/beigephotos/
Самолет решили сделать на базе F-22, изменив форму крыла и значительно увеличив дальность полета

Из-за громадной стоимости проекта F-22 Пентагон заказал всего около 190 "Рэпторов". Сейчас американские военные кусают локти – количество истребителей медленно тает. Сначала самолеты разметал ураган, затем F-22 рухнул вблизи базы Эглин. А больше их производить никто не собирается.

Но когда эта история только начиналась, в США хотели сделать на базе F-22 бомбардировщик FB-22. По данным The National Interest, фюзеляж "Рэптора" планировали сделать более широким, чтобы хватило места для штурмана. Крылья должны были быть больше и расположены под другим углом. В них бы размещались топливные баки.

Таким образом, самолет стал бы лучше приспособленным для длительных полетов. На FB-22 не подразумевалось двигателей с управляемым вектором тяги. Но бомбардировщику не нужна феноменальная маневренность F-22. Гораздо важнее была дальность, а она у "файтербомбера" вырастала в три раза.

Также FB-22 должен был стать более незаметным, внутренние отсеки предполагались не только в фюзеляже, но и в крыльях. Бомбардировщик мог бы брать в 4 раза больше ракет и бомб, чем F-22. Такая вот, американская вариация "боевого селезня" Су-34. Но после 2006 года программу закрыли.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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