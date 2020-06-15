Комплекс модернизируют вместе с С-500 и лазерной системой "Пересвет"

С-400 и С-500 получат контргиперзвуковые возможности, о которых накануне заявил президент Владимир Путин. Об этом отметил в интервью RT директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов. Кроме того, по его словам, уничтожать гиперзвуковые цели будет и самоходная лазерная система "Пересвет" после модернизации. Экспертов цитирует РИА "Новости".

Похожей точки зрения придерживается и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Он напомнил, что С-500 изначально создавалась в том числе, и для поражения гиперзвуковых целей, например, головок баллистических ракет. Однако после определенной доработки сбивать аппараты, движущиеся со скоростью более 6 Махов смогут и другие ЗРК, такие как С-400 и "Бук-М3".

Многое будет зависеть от РЛС. Сейчас, по словам Кнутова, на вооружении уже есть РЛС "Противник-ГЕ", которая может отслеживать гиперзвуковые цели, а также противоракеты А-135, способные уничтожать баллистические ракеты.

Стоит отметить, что пока о ракете для С-400, которая способна сбивать гиперзвуковые цели, ничего не известно. Что касается С-500, то действительно, ей приписывают такие функции, но свидетельств, подтверждающих эти возможности, военные пока не представили, так как комплекс максимально засекречен.

Примерно то же самое можно сказать о системе "Пересвет". Комплекс неоднократно мелькал в зарубежной прессе, видеоролик выкладывали и военные, но может ли система сбивать ракеты, утверждать трудно. В США, где не верили в возможности России создать такое оружие, ведутся похожие работы и пока удалось сбить лишь ракету, летящую на дозвуковой скорости.