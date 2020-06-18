По версии Пентагона, авиация прикрывает бойцов российских частных военных компаний

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) опубликовало новые фотографии, которые, с точки зрения американских военных, доказывают переброску самолетов ВКС в Ливию. А точнее, на базу Аль-Джуфра, находящуюся под контролем маршала Халифы Хафтара.

На фото видна советская РЛС П-18, истребитель МиГ-29 и бомбардировщик Су-24.

В пресс-релизе AFRICOM утверждается, что самолеты прилетели в Ливию для поддержки частных военных компаний, которые спонсирует Москва.

Это не первое заявление военных США о переброске самолетов ВКС с базы Хмеймим в Ливию. До этого в СМИ неоднократно публиковали спутниковые и обычные фотографии с авиатехникой советского производства на базах, подконтрольных Хафтару.

В Минобороны РФ перелет российских самолетов с базы Хмеймим категорически опровергают, а Глава комитета по обороне и безопасности Совфеда и бывший командующий ВКС России Виктор Бондарев заявил, что вероятно, это не российские, а советские самолеты, которые купили страны Ближнего Востока и Африки еще в прошлом веке. Но в США продолжают утверждать, что техника приписана именно ВКС, а не приобретенная когда-то у СССР.