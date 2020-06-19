Воинов Пентагона привело в ступор дуло пулемета Владимирова

Военнослужащие США снова чуть не вляпались в неприятную историю в Сирии, когда попытались протаранить российскую бронетехнику. Однако американцы вовремя одумались.

Очередное видео с бравадой натовцев в отношении россиян опубликовал автор Last Defender в "Твиттер".

На кадрах можно увидеть, как сначала в наш бронетранспортер чуть не въехал броневик, который на скорости выезжал на трассу.

Затем россиян попытались протаранить сзади. Только наш БТР развернул башню с крупнокалиберным пулеметом Владимирова и явно прицелился, после чего американцы прекратили бравировать, поскольку неизвестно, чем бы все закончилось.

Пентагоновцы остановили свои бронемашины, позволив россиянам продолжить путь.

Нужно отметить, что военнослужащие РФ и США в последнее время часто сталкиваются друг с другом на сирийских трассах. Один из последних таких инцидентов произошел в населенном пункте Абра буквально в этом месяце. Тогда американцы пытались заблокировать путь российскому патрулю, однако штатовская бронемашина сначала застряла в песке, а затем и задымилась. Первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич назвал военных США "альфа-самцами", которые в разных странах мира устанавливают свои порядки.

Над иными видео в соцсетях уже откровенно издеваются.

