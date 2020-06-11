Видео с подходящей озвучкой вызвало смех и гордость у россиян

Российский патруль, приглашенный правительством Сирии, снова опозорил американцев. США пытались заблокировать проезд по дороге, однако сделали это так неумело, что наши военные с легкостью прошмыгнули через “блокировку” американцев.

В Сеть выложили видео, на котором российские военные проезжают мимо ничего не подозревающих солдат США. При этом сопротивления они не встречают. Запись сопроводили озвучкой из фильма “Новые приключения неуловимых”. Среди россиян это вызвало небывалый восторг.

“На это можно смотреть вечно”, “Музыка просто шикарная! Гордость берет! Знай наших!!”, “Знали бы они ещё, что за музыка наложена на эту запись”, – пишут пользователи в Сети.

Это не первый случай, когда американцы опозорились в Сирии во время перекрытия дороги. Ранее у них заглохла машина. В России подобные провокации назвали ребячеством.