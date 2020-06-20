Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
Еще в прошлом году "Укроборонпром" передал Вооруженным силам Украины батарею минометов "Барс-8ММК". В концерне утверждают, что их оружие было успешно принято войсками во время испытаний и они исполнили свои обязательства по выполнению госзаказа. Однако оказалось, что это не так.
Как сообщает "Deffence Express", в Министерстве обороны Украины принимать минометы попросту отказались. Утверждается, что стволы у "Барсов" были в некондиции и отсутствовала таблица стрельбы. Из-за этого у военных возникли подозрения в ненадежности оружия и их не приняли в работу.
Сразу после передачи батарею минометов отправили на станцию хранения, после чего военные принялись искать замену этому оружию. Пока в качестве альтернативы на "Барсах" используют миномет, разработанный частной украинской компанией. В такой комплектации ВСУ в данный момент проводят испытания минометов на полигоне.
Украинская сторона не исключает, что необходимо подготовиться к возможному наступлению со стороны России. Поддержать Киев решили в США, отправив ей на помощь опасные крупнокалиберные ракеты.
Ребенок живет в западной части Украины на окраине города
Батька объявил о полном эпидемиологическом доверии высокому гостю из Москвы