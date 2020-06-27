Появилось видео перехвата Су-30 американских самолетов над Черным морем

Появилось видео перехвата Су-30 американских самолетов над Черным морем
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военных США взял под контроль российский истребитель

После того, как стало известно, что самолет Р-8А "Посейдон", разведывательное судно RC-135 и заправщик КС-135 американских ВВС полетали около российской границы в Черном море, появилось и видео. Минобороны РФ поделилось роликом с перехватом военных самолетов США.

Раннее стало известно, что российский истребитель Су-30 приблизился к боевым воздушным судам США на безопасное расстояние, после чего последние изменили свой маршрут и отправились подальше от госграницы РФ. В Минобороны отметили, что российские ПВО смогли вовремя выявить действия американской стороны, чьи самолеты были оперативно перехвачены российским Су-30.

В ведомстве добавили, что российский истребитель не нарушал международные нормы воздушного права. Ролик опубликован на ютуб-канале Минобороны.

При этом журналисты также сообщили, что недавно самолеты США устроили сложные маневры около Крымского моста. По мнению издания Avia.pro, американские военные демонстрировали свою готовность создать для российских коллег проблемы. 

Игорь ЛУКИН

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