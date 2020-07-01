Российским самолетам удалось пресечь иностранную разведку

Истребителям Черноморского флота пришлось подняться в небо, чтобы осуществить перехват разведчика США. Самолет удалось засечь на незначительном пресечении границы.

Для предотвращения вторжения использовались Су-27. После того, как российские истребители приблизились к разведчику, они смогли установить, что над Черным морем курсировал американский Rivet Joint RC-135W. Однако, когда разведчик заметил приближающиеся к нему самолеты – поспешил удалиться от госграницы России.

Как сообщает РИА “Новости”, американский корабль не проник на территорию страны.

Это не первый раз, когда над Черным морем обнаруживают самолеты-разведчики, принадлежащие Соединенным Штатам Америки. Похожий инцидент произошел несколько дней назад. Самолетам Минобороны России удалось перехватить американские воздушные судна.