МиГ-31 за 153 рубля: чиновник распродавал госимущество России

МиГ-31 за 153 рубля: чиновник распродавал госимущество России
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Мужчина придумал хитрую схему для "сбыта" военного запаса страны

Бывший госслужащий в Нижнем Новгороде продал четыре самолета МиГ-31 практически за бесценок. Мужчина назначил за истребители смешную цену – 153 руб. за штуку. 

Правоохранители объяснили, что в 2007 г. была масштабная распродажа деталей из госзапасов. Продавать решили металлические пруты и листы железа, однако чиновник добавил к этому перечню еще четыре пункта: "монтажный узел" за 153 руб., указывает "Комсомольская правда". Затем он перепродавал самолеты уже по нормальной цене. 

После махинации мужчина скрывался девять лет. Его объявили в федеральный розыск и смогли поймать только в конце мая. Суд приговорил его к 11 годам заключения. 

Как отмечает "Царьград", чиновника должны были осудить еще в 2011 г., однако он сбежал прямо перед судом. 

МиГ-31 российские военные недавно задействовали для перехвата американских разведчиков над Охотским морем.

Евгения НАГОРСКАЯ

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