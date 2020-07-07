Перепродажа вызовет недовольство народа

Предложение американских сенаторов выкупить российские С-400, чтобы спокойно продать Анкаре F-35 выглядит странным и смешным. Если власти Турции отдадут купленную технику другой стране, это может вызвать недовольство в стране.

Об этом в интервью "ПолитЭксперту" заявил бывший глава МИД Турции Яшар Якыш. По его словам, в Вашингтоне знают об эффективности С-400 и понимают, что российские зенитно-ракетные комплексы могут помочь распознать недостатки истребителей F-35 и успешно противостоять им.

"Они не желают, чтобы другие страны знали об их недостатках. Но если мы отдадим купленную технику другой стране, это будет выглядеть смешно", – приводит слова Якыша телеканал "360".

Купить у Турции С-400 предложил ранее сенатор Джон Тьюн. Таким образом, по его мнению, могла бы быть раз и навсегда решена проблема поставок F-35 в Анкару. Для США оказался крайне не выгоден выход Турции из программы F-35, так как большая часть комплектующих должна была производиться в этой стране.

Но после покупки С-400 в Пентагоне наотрез отказались передать туркам истребители пятого поколения, и теперь перед Анкарой стоит выбор – либо покупать у России Су-57, что Эрдоган делать не спешит, либо долго разрабатывать свой истребитель. В проекте такой есть, однако до его первого полета еще далеко.